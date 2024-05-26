У Харкові оголосили день жалоби після атаки Росії на "Епіцентр"

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр".

Про це повідомила Харківська міська рада.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

"На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений державний прапор з чорною стрічкою", - повідомили у міськраді.

Крім того, заборонили розважальну музику на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.