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У Харкові оголосили день жалоби після атаки Росії на "Епіцентр"

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

У Харкові оголосили день жалоби після атаки Росії на "Епіцентр"
Український прапор із чорною стрічкою
Фото: Іван Станіславський

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр".

Про це повідомила Харківська міська рада.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

"На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений державний прапор з чорною стрічкою", - повідомили у міськраді.

Крім того, заборонили розважальну музику на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

  • 25 травня Росія вдарила по гіпермаркету двома керованими авіаційними бомбами, вогонь поширився на понад 13 тисяч кв. м. Пожежу ліквідували через 16 годин після російської атаки.
  • Станом на 16.00 26 травня було відомо про 16 загиблих.
  • Останній раз день жалоби в Харкові оголошували 24 травня. 
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