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Канцлер Німеччини проти того, аби Україна використовувала західну зброю для обстрілів території РФ

Шольц зазначив, що мета його політики щодо України — "не допустити перетворення цієї війни у велику війну". 

Канцлер Німеччини проти того, аби Україна використовувала західну зброю для обстрілів території РФ
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі не бачить підстав для розширення сфери застосування західної зброї у війні в Україні, передає Tagesschau.

Шольц таким чином виступив проти застосування Україною цієї зброї по території Росії. Він зазначив, що існують "чіткі правила, які були погоджені з Україною та які працюють" для постачання німецької зброї. 

"У всякому разі, це моя позиція", - сказав канцлер і зазначив, що мета його політики щодо України — "не допустити перетворення цієї війни у велику війну". 

Німеччина поки що пов'язала свої постачання зброї в Україну з умовою, що цю зброю Київ не буде застосовувати по російській території. 

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