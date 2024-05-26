Канцлер Німеччини проти того, аби Україна використовувала західну зброю для обстрілів території РФ

Шольц зазначив, що мета його політики щодо України — "не допустити перетворення цієї війни у велику війну".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі не бачить підстав для розширення сфери застосування західної зброї у війні в Україні, передає Tagesschau.

Шольц таким чином виступив проти застосування Україною цієї зброї по території Росії. Він зазначив, що існують "чіткі правила, які були погоджені з Україною та які працюють" для постачання німецької зброї.

"У всякому разі, це моя позиція", - сказав канцлер і зазначив, що мета його політики щодо України — "не допустити перетворення цієї війни у велику війну".

Німеччина поки що пов'язала свої постачання зброї в Україну з умовою, що цю зброю Київ не буде застосовувати по російській території.