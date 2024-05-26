Канцлер Німеччини проти того, аби Україна використовувала західну зброю для обстрілів території РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі не бачить підстав для розширення сфери застосування західної зброї у війні в Україні, передає Tagesschau.
Шольц таким чином виступив проти застосування Україною цієї зброї по території Росії. Він зазначив, що існують "чіткі правила, які були погоджені з Україною та які працюють" для постачання німецької зброї.
"У всякому разі, це моя позиція", - сказав канцлер і зазначив, що мета його політики щодо України — "не допустити перетворення цієї війни у велику війну".
Німеччина поки що пов'язала свої постачання зброї в Україну з умовою, що цю зброю Київ не буде застосовувати по російській території.
- Тим часом Швеція дозволила Україні використовувати її озброєння проти цілей на території РФ.
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні і дозволити завдавати ударів по військових цілях в Росії.
- Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що є держави, які дають допомогу Києву без заборони атакувати нею територію РФ.