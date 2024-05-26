​Прем'єр-міністр Грузії висловився за членство країни з Абхазією та Південною Осетією в ЄС до 2030 року

Єдина Грузія - з окупованими нині Росією Абхазією та Південною Осетією - має стати членом Євросоюзу до 2030 року.
Таку заяву озвучив прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе, вітаючи у соцмережі Х своїх співгромадян із днем незалежності Грузії.
"Наша грузинська мрія – жити в єдиній та сильній Грузії до 2030 року разом з нашими абхазькими та осетинськими братами та сестрами. Єдина та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році!", - наголосив Кобахідзе.
- Унаслідок російсько-грузинської війни Росія в 2008 році визнала незалежність двох грузинських регіонів - Абхазії і Південної Осетії, і перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.
- У 2022 році ватажок самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив референдум щодо входження "республіки" до складу РФ.
- Тим часом зараз Грузія переживає складні відносини з Євросоюзом через ухвалення закону про "іноагентів" - де-факто копією російського документа. Низка європарламентарів закликали позбавити Тбілісі статусу кандидата в ЄС, який вона отримала у грудні 2023 року.