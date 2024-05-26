​Прем'єр-міністр Грузії висловився за членство країни з Абхазією та Південною Осетією в ЄС до 2030 року

"Єдина та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році", - заявив Кобахідзе.

Єдина Грузія - з окупованими нині Росією Абхазією та Південною Осетією - має стати членом Євросоюзу до 2030 року.

Таку заяву озвучив прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе, вітаючи у соцмережі Х своїх співгромадян із днем незалежності Грузії.

"Наша грузинська мрія – жити в єдиній та сильній Грузії до 2030 року разом з нашими абхазькими та осетинськими братами та сестрами. Єдина та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році!", - наголосив Кобахідзе.