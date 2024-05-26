В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Удари по Харкову — це натяк: у ЦПД розповіли про справжню мету обстрілів РФ
Удари по Харкову — це натяк: у ЦПД розповіли про справжню мету обстрілів РФ
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
​Кошторис перемоги. Скільки засобів і грошей потрібно Україні
​Кошторис перемоги. Скільки засобів і грошей потрібно Україні
Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
ГоловнаСвіт

​Прем'єр-міністр Грузії висловився за членство країни з Абхазією та Південною Осетією в ЄС до 2030 року

"Єдина та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році", - заявив Кобахідзе.

​Прем'єр-міністр Грузії висловився за членство країни з Абхазією та Південною Осетією в ЄС до 2030 року
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Єдина Грузія - з окупованими нині Росією Абхазією та Південною Осетією - має стати членом Євросоюзу до 2030 року.

Таку заяву озвучив прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе, вітаючи у соцмережі Х своїх співгромадян із днем незалежності Грузії.

"Наша грузинська мрія – жити в єдиній та сильній Грузії до 2030 року разом з нашими абхазькими та осетинськими братами та сестрами. Єдина та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році!", - наголосив Кобахідзе.

  • Унаслідок російсько-грузинської війни Росія в 2008 році визнала незалежність двох грузинських регіонів - Абхазії і Південної Осетії, і перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.
  • У 2022 році ватажок самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив референдум щодо входження "республіки" до складу РФ.
  • Тим часом зараз Грузія переживає складні відносини з Євросоюзом через ухвалення закону про "іноагентів" - де-факто копією російського документа. Низка європарламентарів закликали позбавити Тбілісі статусу кандидата в ЄС, який вона отримала у грудні 2023 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies