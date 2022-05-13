Референдум про входження Південної Осетії до складу Росії призначили на 17 липня

"Президент" Біблов анонсував "юридичні кроки для входження до складу РФ" ще 30 березня.

Ватажок самопроголошеної Південної Осетії, котра створена на Кавказі за "сприяння" РФ, Анатолій Бібілов призначив референдум щодо входження "республіки" до складу Росії на 17 липня.

Відповідний указ "президент" підписав у пʼятницю, 13 травня. Документ одразу набув чинності, передає російський "Интерфакс".

Раніше сьогодні Бібілов направив до Верховного суду Південної Осетії документи щодо проведення референдуму. У своєму телеграмі "президент" заявив, що ЦВК "республіки" одноголосно підтримала ініціативу про входження Південної Осетії до складу Росії.

30 березня Бібілов заявив, що Південна Осетія здійснить юридичні кроки для входження до складу РФ.

З початку XX ст. Південна Осетія є регіоном компактного проживання осетинів, в часи окупації Грузії СРСР на її території містилася Південноосетинська автономна область, частина Грузинської РСР. Осетини також населяють Північну Осетію – прилеглий регіон Північного Кавказу, що перебуває у складі Російської Федерації.

Сучасна Грузія де-факто втратила контроль за цим регіоном, де російською окупаційною владою та місцевими колаборантами проголошено утворення "Республіки Південна Осетія".

Більшість країн світу розглядають Південну Осетію як частину Грузії, водночас 5 країн-членів ООН (зокрема Росія) визнають її незалежною державою.