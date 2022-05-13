Президент Польщі: Міжнародне співтовариство має змусити Росію виплатити Україні контрибуцію

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росію необхідно змусити виплатити Україні компенсації, які мають піти на відновлення зруйнованих унаслідок війни міст.

Про це повідомляють польські ЗМІ.

"Ми глибоко віримо, що міжнародне співтовариство змусить Росію виплатити контрибуцію на відновлення того, що було зруйновано в Україні", - сказав Дуда під час пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

Президент Польщі також наголосив, що Україна потребує підтримки. Дуда зазначив, що таким жестом підтримки може стати надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав росіян вчити слова "репарація" та "контрибуція" і наголосив, що саме Росія відновить знищену українську інфраструктуру.

Зараз Україна має три судові процеси проти РФ на базі Міжнародного Суду ООН щодо порушення РФ трьох різних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму, про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та про запобігання геноциду. Аж ніяк не всі правники, з якими спілкувався LB.ua, допускають думки, що ці три різні справи завершаться виплатою достатніх для України компенсацій, які змогли б покрити шкоду від війни.