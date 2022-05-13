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Кулеба: ​"Якщо шостий пакет санкцій ЄС буде без ембарго на нафту, тоді Путін зможе це відсвяткувати"

"Бо це буде першим випадком, коли єдність Європейського Союзу буде підірвана через рішення одної держави - Угорщини".

Кулеба: ​"Якщо шостий пакет санкцій ЄС буде без ембарго на нафту, тоді Путін зможе це відсвяткувати"
Кулеба на саміті G7
Фото: саміт велика сімка G7

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що в шостому пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути нафове ембарго.

Про це він заявив після зустрічі глав МЗС G7.

"Всі ми чекаємо, чим завершиться драма з запровадженням шостого пакету санкцій з боку ЄС. Якщо цей пакет буде введений без ембарго на російську нафту, тоді, я вважаю, президент Путін зможе це відсвяткувати. Бо це буде першим випадком, коли єдність Європейського Союзу буде підірвана через рішення одної держави - Угорщини", - сказав міністр.

Кулеба висловив сподівання, що ЄС дійде до позитивного рішення в питанні досягнення консенсусу.

"Це іх справа, як досягти угоди з Угорщиною. Ми не хочемо впливати на хід цих обговорень. Але це критичний момент, коли ми побачимо чи єдність ЄС досі існує, чи вона буде підірвана", - наголосив голова МЗС.

"Хочу нагадати, що президент Путін намагався робити усе для того, щоб досягти саме цієї мети - зламати єдність ЄС щодо його політики стосовно України. Втім, думаю, усе буде добре", - додав Кулеба.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що ЄС може відтермінувати голосування за нафтове ембарго.

Раніше Кулеба повідомив, що шостий санкційний пакет досі не ухвалили винятково через позицію Угорщини. Міністр сказав, що відсутність знайденого в найближчі дні рішення означатиме, що Угорщина своєю непоступливістю підіграє РФ у її намаганні зберегти нафтовий ринок ЄС. 

Пакет презентували ще 4 травня, після чого країни почали консультації щодо пропонованих обмежень. Санкційні пропозиції мають розглянути держави-члени ЄС спочатку на рівні комітету постійних представників країн Євросоюзу, а потім їх офіційно затверджуватиме Рада ЄС. Єврорада має або прийняти санкційну пропозицію Єврокомісії, або внести туди зміни.

Позиція Угорщини полягає в тому, що відмова від російської нафти завдасть надто великої шкоди для угорської економіки. Однак інші члени ЄС занепокоєні тим, що неспроможність ухвалити запланований пакет із ембарго буде ознакою слабкості.

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що будь-яка заборона стосовно нафти має обговорюватися лідерами ЄС на саміті. Однак наступний такий захід заплановано тільки на кінець травня.

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