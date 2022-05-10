Шостий санкційний пакет у ЄС ніяк "не народиться" через позицію Угорщини, – Кулеба

Нідерланди підтримують запровадження шостого пакету Євросоюзу включно з нафтовим ембарго. ЄС досі не затвердив його через позицію Угорщини, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба на пресконференції з колегою з Нідерландів Вопке Хукстром.

"У питанні санкцій Нідерланди є одним із лідерів, у питанні зброї Нідерланди є одним із лідерів... Ми доволі детально проговорили питання майбутніх військових постачань для України, ЗСУ. Ми також обговорили шостий пакет санкцій, який все ніяк не народиться у Європейському Союзі через позицію Угорщини. Нідерланди підтримують шостий пакет, і щоб він також включав нафтове ембарго", – повідомив Кулеба.

Він підкреслив, що зволікання з новими санкціями є неприпустимими, і що аргументи про те, що нафтове ембарго зруйнує економіку Угорщини чи іншої країни є надуманими.

"Ми сподіваємося, що найближчими днями рішення буде знайдено. Якщо його не буде знайдено, ми можемо зробити тільки один висновок, що Угорщина своєю непоступливістю підіграє РФ у її намаганні зберегти нафтовий ринок ЄС", – наголосив він.

Кулеба додав, що зароблені на нафті кошти з Європи йдуть на фінансування вбивств українців.

Нагадаємо, ембарго на російську нафту має увійти в шостий санкційний пакет Європейського Союзу. Нові санкції були представлені ще минулого тижня, але голосування не було – країни проводять консультації. Передбачається поступова відмова від імпорту нафти з Росії: сирої – до шести місяців, переробленої – до кінця року.

Однак, за даними ЗМІ, для деяких країн планують зробити винятки: Угорщина, Словаччина та Чехія мають отримати відтермінування. На тому, щоб отримати відстрочку, наполягає і Болгарія. В інакшому випадку вона погрожує заблокувати введення ембарго на рівні ЄС. Як відомо, щоб застосувати санкції, ЄС потрібна згода всіх 27 країн-членів.

Угорщина і її знову обраний премʼєр Віктор Орбан систематично виступали проти впровадження антиросійських енергетичних санкцій. Прем'єр зазначав, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей. Він попередив, що запропоновані заходи можуть також спричинити подальше зростання цін на енергоресурси.

Переконувати Орбана взялися зокрема президент Франції та голова Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн сьогодні повідомила про прогрес у діалозі з Орбаном щодо санкцій та нафти.