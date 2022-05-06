ЄС відтермінує для Угорщини, Словаччини і Чехії введення ембарго на російську нафту до 2024 року, - ЗМІ

Європейська комісія запропонувала внести зміни до шостого пакету санкцій у частині ембарго на російську нафту. Про це повідомляє Reuters.

“Уточнена пропозиція, яку обговорять представники ЄС на зустрічі в п’ятницю, передбачатиме тримісячний перехід до введення заборони на транспортні послуги для транспортування російської нафти замість першого місяця. Це також потягне за собою допомогу з інвестиціями для оновлення нафтової інфраструктури та пом’якшення наслідків санкцій”, - пише видання.

Це робиться для того, щоб заручитися підтримкою тих країн, які виступають проти різкого введення ембарго та через сильну залежність Угорщини, Словаччини та Чехії від російської нафти (проте на них припадає відносно невелика частка загального імпорту ЄС з Москви).

Bloomberg із посиланням на власні джерела пише про те, що Євросоюз дасть Угорщині та Словаччині додатковий рік, до кінця 2024 року, для виконання санкційного плану. Чехія буде звільненна від введення ембарго до червня 2024 року.

“Усі інші країни-члени поступово припинятимуть імпорт до кінця цього року, як було запропоновано спочатку, при цьому імпорт сирої нафти буде припинено через шість місяців, а нафтопродуктів – через вісім місяців”, - пише Bloomberg із посиланням на джерела. У Reuters йдеться про 9 місяців.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає новий санкційний пакет Європейського Союзу проти Росії, оскільки це вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей.

Водночас Чехія заявила, що знайшла варіант відмови від російської нафти.