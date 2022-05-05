Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Від тиші до тиші папи Франциска. Або чому не варто топити істину в милосерді
Від тиші до тиші папи Франциска. Або чому не варто топити істину в милосерді
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСвіт

Зеленський провів онлайн-зустріч із 43-м президентом США Джорджем Бушем

Президент України запросив його відввідати Київ.

Зеленський провів онлайн-зустріч із 43-м президентом США Джорджем Бушем
Джордж Буш
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із 43-м президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Велика честь познайомитися з вами. Хочу подякувати США, американському народу. Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами", - сказав Зеленський.

Буш висловив підтримку президенту України та всьому українському народові в боротьбі з російським агресором.

"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна відчуває справжню допомогу та щиру підтримку з боку Сполучених Штатів.

"Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", – наголосив Джордж Буш.

Зі свого боку Зеленський згадав трагічні події, які сталися у США 11 вересня 2001 року. Він зазначив, що тоді багато українців співчували американському народу та розділяли біль родичів і близьких жертв терористичного акту.

"Для мене важлива наша розмова, тому що ви – приклад міцного лідера", - зазначив він.

Зеленський також запросив 43-го президента США відвідати Україну у зручний для нього час.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 19 березня 42-й та 43-й президенти США Білл Клінтон і Джордж Буш висловили свою підтримку Україні, яка протистоїть військовому вторгненню Росії. Вони поклали букети соняхів біля української церкви в Чикаго.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також