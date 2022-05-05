Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із 43-м президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Велика честь познайомитися з вами. Хочу подякувати США, американському народу. Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами", - сказав Зеленський.

Буш висловив підтримку президенту України та всьому українському народові в боротьбі з російським агресором.

"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна відчуває справжню допомогу та щиру підтримку з боку Сполучених Штатів.

"Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", – наголосив Джордж Буш.

Зі свого боку Зеленський згадав трагічні події, які сталися у США 11 вересня 2001 року. Він зазначив, що тоді багато українців співчували американському народу та розділяли біль родичів і близьких жертв терористичного акту.

"Для мене важлива наша розмова, тому що ви – приклад міцного лідера", - зазначив він.

Зеленський також запросив 43-го президента США відвідати Україну у зручний для нього час.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 19 березня 42-й та 43-й президенти США Білл Клінтон і Джордж Буш висловили свою підтримку Україні, яка протистоїть військовому вторгненню Росії. Вони поклали букети соняхів біля української церкви в Чикаго.