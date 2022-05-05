Путін 9 травня може заявити про анексію окупованих територій України, - МВС

"Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки, зараз не доводиться взагалі".

Президент Росії Володимир Путін може заявити про анексію окупованих територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та частину Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, передає "Цензор.НЕТ".

За його словами, в Кремлі зараз дві партії говорять про те, що потрібно на 9 травня публічно заявити про анексію окупованих українських територій.

"Одна говорить про те, що потрібно навіть на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, і тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга - говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорних процесів", - зазначив Денисенко.

"Насправді в ці дні вирішуватиметься, чи зробить заяву Путін про те, що після того як задачі РФ буде виконано, він приєднає ці території до РФ... Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 він слухає першу партію", - пояснив радник голови МВС.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія може використати святкування 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для війни з Україною.