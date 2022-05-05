"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Від тиші до тиші папи Франциска. Або чому не варто топити істину в милосерді
Від тиші до тиші папи Франциска. Або чому не варто топити істину в милосерді
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль назвав 5 джерел наповнення Фонду відновлення України

"Напрямок допомоги від держав реалізується через механізми МВФ і Світового банку, внески приватних осіб і компаній будуть іти через онлайн-платформу U24", - зазначив прем'єр.

Шмигаль назвав 5 джерел наповнення Фонду відновлення України
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Очільник українського уряду Денис Шмигаль назвав 5 джерел наповнення Фонду відновлення України.

Він зазначив, що у Варшаві на Міжнародній донорській конференції презентував партнерам платформу United24, яка є частиною Фонду.

Серед джерел наповнення Шмигаль назвав:

  • допомогу держав-партнерів та міжнародних фінансових організацій;
  • допомогу великих міжнародних корпорацій;
  • заморожені, конфісковані активи Росії;
  • внески приватних осіб;
  • допомогу міжнародних гуманітарних організацій та благодійних фондів.

"Україна вже веде роботу по всіх п’ятьох напрямках. Напрямок допомоги від держав реалізується через механізми МВФ і Світового банку, внески приватних осіб і компаній будуть іти через онлайн-платформу U24", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, на початку квітня Кабмін подав на розгляд Президенту Володимиру Зеленському проєкт указу про створення Фонду відновлення України. Фонд буде забезпечувати координацію накопичення фінансових ресурсів для післявоєнного відновлення держави.

Сьогодні на Міжнародній донорській конференції Україні пообіцяли виділити $6,5 млрд для відбудови.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також