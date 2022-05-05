"Напрямок допомоги від держав реалізується через механізми МВФ і Світового банку, внески приватних осіб і компаній будуть іти через онлайн-платформу U24", - зазначив прем'єр.

Очільник українського уряду Денис Шмигаль назвав 5 джерел наповнення Фонду відновлення України.

Він зазначив, що у Варшаві на Міжнародній донорській конференції презентував партнерам платформу United24, яка є частиною Фонду.

Серед джерел наповнення Шмигаль назвав:

допомогу держав-партнерів та міжнародних фінансових організацій;

допомогу великих міжнародних корпорацій;

заморожені, конфісковані активи Росії;

внески приватних осіб;

допомогу міжнародних гуманітарних організацій та благодійних фондів.

"Україна вже веде роботу по всіх п’ятьох напрямках. Напрямок допомоги від держав реалізується через механізми МВФ і Світового банку, внески приватних осіб і компаній будуть іти через онлайн-платформу U24", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, на початку квітня Кабмін подав на розгляд Президенту Володимиру Зеленському проєкт указу про створення Фонду відновлення України. Фонд буде забезпечувати координацію накопичення фінансових ресурсів для післявоєнного відновлення держави.

Сьогодні на Міжнародній донорській конференції Україні пообіцяли виділити $6,5 млрд для відбудови.