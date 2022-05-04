Німецький експорт до Росії впав на 62% через санкції

У березні німецькі компанії продали Росії товарів на 1 мільярд євро.

За даними урядової статистики, експорт Німеччини в Росію впав на 62,3% у березні порівняно з попереднім місяцем через запроваджені санкції.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання констатує, що різке падіння експорту до Росії відображає тісні економічні зв’язки між двома країнами.

Втім, німецькі компанії продали Росії товарів на 1 мільярд євро (близько 1,06 мільярда доларів) у березні, оскільки чимало компаній не бажають розривати зв’язки з країною. Зокрема, німецькі компанії продовжують продавати Росії ліки, продукти харчування, насіння та медичне обладнання.

Загалом німецький експорт за місяць скоротився на 3,3% у порівнянні з лютим.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції, запроваджені проти Росії за війну проти України, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом.