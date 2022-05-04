У банку оголосили результати голосування за ескізи монет і творчі роботи.

Нацбанк розпочинає роботу зі створення першої монети із серії, яка буде розповідати про загальнонаціональний героїчний спротив українців російській агресії.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

В установі оголосили результати голосування за ескізи монет і творчі роботи, які використають під час виготовлення продукції.

"Планується, що один бік цієї монети буде відтворено за мотивами ескіза "Єдність – сила" авторства Аліни Малюти, що увійшов до п’яти кращих за підсумками відкритого голосування. Інший – за мотивами ескіза "Допомога країн-партнерів" авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі", - повідомили в НБУ.

Фото: Пресслужба НБУ

У банку кажуть - інші ескізи та творчі роботи також будуть використовувати для виготовлення нумізматичної продукції України - у пам’ятних монетах, медалях, сувенірних банкнотах тощо.

Нагадаємо, Нацбанк України повідомив, що випустить пам’ятні монети та іншу нумізматичну продукцію, присвячену героїчному опору ЗСУ та українського народу російській агресії. 5 квітня стартувало голосування за ескізи.