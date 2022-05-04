У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ анонсував початок роботи над першою монетою із серії, присвячених героїчному опору українців російській агресії

У банку оголосили результати голосування за ескізи монет і творчі роботи.

НБУ анонсував початок роботи над першою монетою із серії, присвячених героїчному опору українців російській агресії
Фото: пресслужба НБУ

Нацбанк розпочинає роботу зі створення першої монети із серії, яка буде розповідати про загальнонаціональний героїчний спротив українців російській агресії.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ. 

В установі оголосили результати голосування за ескізи монет і творчі роботи, які використають під час виготовлення продукції.

"Планується, що один бік цієї монети буде відтворено за мотивами ескіза "Єдність – сила" авторства Аліни Малюти, що увійшов до п’яти кращих за підсумками відкритого голосування. Інший – за мотивами ескіза "Допомога країн-партнерів" авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі", - повідомили в НБУ.

Фото: Пресслужба НБУ

У банку кажуть - інші ескізи та творчі роботи також будуть використовувати для виготовлення нумізматичної продукції України - у пам’ятних монетах, медалях, сувенірних банкнотах тощо.

Нагадаємо, Нацбанк України повідомив, що випустить пам’ятні монети та іншу нумізматичну продукцію, присвячену героїчному опору ЗСУ та українського народу російській агресії. 5 квітня стартувало голосування за ескізи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також