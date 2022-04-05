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НБУ закликав голосувати за ескізи монет, присвячені героїчному опору ЗСУ

Роботи для конкурсу надіслали 35 учасників. Усього на вибір представлено 80 робіт.

НБУ закликав голосувати за ескізи монет, присвячені героїчному опору ЗСУ
Фото: пресслужба НБУ

Нацбанк України випустить пам’ятні монети та іншу нумізматичну продукцію, присвячені героїчному опору ЗСУ та українського народу російській агресії. 5 квітня стартувало голосування за ескізи.

Про це повідомили на сайті НБУ.

За інформацією пресслужби установи, свої роботи для конкурсу надіслали 35 учасників, а всього на вибір представлено 80 робіт.

"Усі охочі можуть проголосувати за ескізи у двох номінаціях – "Кращий ескіз" та "Краща творча робота". У кожній можна обрати три роботи, які найбільше сподобалися та вразили. Голосування триватиме з 5 до 20 квітня цього року", - повідомили в Нацбанку.

За ескізами монет і творчих робіт, які отримають найбільшу кількість голосів, майстри Монетного двору НБУ виготовлять пам’ятні монети й іншу нумізматичну продукцію.

Нагадаємо, торік до Дня Незалежності Національний банк України ввів в обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету.

Майже 13 мільярдів гривень перерахував Нацбанк на потреби українських військових, а станом на 28 березня залишок коштів на спецрахунку становив майже 102 мільйони гривень.

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