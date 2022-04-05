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Сервісні центри МВС відновлюють послугу зі замовлення індивідуальних номерних знаків

Послугу можна замовити у будь-якому відкритому сервісному центрі.

Сервісні центри МВС відновлюють послугу зі замовлення індивідуальних номерних знаків
Фото: 2day.kh.ua

Відсьогодні сервісні центри МВС відновлюють послугу зі замовлення індивідуальних номерних знаків. 

Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Послугу можна замовити у будь-якому відкритому сервісному центрі МВС. 

Отримати свій ІНЗ замовник зможе у:

  • ГСЦ МВС (м. Київ, вул. Лук’янівська, 62)
  • РСЦ МВС у Львівській області (м. Львів, вул. Данила Апостола, 11).

“Перелік документів лишається без змін. Деталі на інформаційному порталі сервісних центрів МВС”, – додали у відомстві.

Нагадаємо, торік у березні МВС змінило правила видачі автомобільних номерів: кожний сервісний центр має видавати на транспортні засоби номерні знаки тільки своєї області, незалежно від місця реєстрації власника автомобіля.

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