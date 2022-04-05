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Житомирські десантники на Харківщині знищили новітній російський вертоліт РФ українською "стугною"

Відео знищення оприлюднено в мережі. 

Житомирські десантники на Харківщині знищили новітній російський вертоліт РФ українською "стугною"
Фото: maximonline.ru

У вівторок, 5 квітня, на Харківщині протитанковий підрозділ 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 "Алігатор". 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Воїни Десантно-штурмових військ черговий раз підтвердили свій високий професіоналізм під час знищення сил та засобів противника", – зазначили у міністерстві.

У Міноборони додали, що це вже другий випадок, коли житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують ворожі повітряні цілі.

Відео знищення оприлюднено в мережі. Повідомляється, що українські військові збили новітній рашистський вертоліт з ПЗРК "Стугна".

Нагадаємо, 2 квітня окрема мотопіхотна Маріупольська бригада показала відео знищення російської броньованої техніки з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

"Стугна" – український протитанковий ракетний комплекс, розроблений конструкторським бюро "Луч". Генштаб Збройних сил України та КБ "Луч" оприлюднили на своїх сторінках у соцмережах нові відео знищення танків російських окупантів українською "Стугною".

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