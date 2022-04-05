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Розблокувати Маріуполь дуже складно, – Зеленський

Про таку можливість влада не готова говорити публічно.

Розблокувати Маріуполь дуже складно, – Зеленський
Фото: Pravda Gerashchenko

Станом на сьогодні дуже складно організувати розблокування Маріуполя військовим шляхом. 

Про це в інтерв’ю українським медіа заявив президент Володимир Зеленський. 

«Це дуже складно. Військова деокупація Маріуполя на сьогодні складна, і хлопці, які знаходяться там, про це знають. Ми реально на контакті майже щодня... Вони міцні, але їм дуже важко», – зазначив він, додавши, що українська влада на сьогодні не може на камери говорити про можливість військового розблокування міста.

Відзначимо, що учора в Бучі Володимир Зеленський сказав, що «у Маріуполі одна з найскладніших ситуацій». 

«Боюсь, що про всі сценарії я вам не маю права говорити. Займаємось підтримкою хлопців, їм дуже складно. На зв'язку я і главком в принципі щоденно, – запевнив він. – Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. Непросто там. Думаю, що найближчі дні, а може, найближчі години у нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання. Залежить все, ви знаєте, на жаль, від кого».

Українські захисники і місцеві мешканці в Маріуполі перебувають у надскладному становищі – бійці іноді непритомніють від голоду, а воду доводиться пити з батарей. 

Заступник командира полку "АЗОВ" з позивним Калина закликав українців допомогти захисникам Маріуполя, деблокувавши місто, щоб вивезти звідти дітей.

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