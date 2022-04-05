Буча б'є по руках, але потрібно знаходити можливості для перемовин, - Зеленський

Хочеться чи не хочеться - так питання не стоятиме, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський знову заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але не виключає, що вона може не відбутися. Про це президент сказав в інтерв'ю журналістам, яке транслювалося під час інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

Він зазначив, що пробачити дії російських окупантів в Україні неможливо.

"Кожна така трагедія, кожна така "Буча" буде бити просто тобі по руках щодо тих чи інших перемовин. Все одно треба знаходити можливості щодо таких кроків", - сказав Зеленський.

За словами президента, необхідно, щоб на таких перемовинах Україна мала сильнішу позицію, ніж РФ, тому потрібне об’єднання суспільства, потужне озброєння для нашої держави.

Президент України наголосив, що "потрібно обирати кроки".

"Хочеться чи не хочеться - так питання стояти не буде. Буде точно стояти питання перемовин. Питання тільки, наскільки ти міцним будеш за столом перемовин. А це залежить саме від цих важливих пунктів", - наголосив він.

На думку Зеленського, на сьогодні вважати, що перемовини з Путіним не потрібні, - то "найлегша" позиція.

"Просто сказати "давайте ні про що більше не будемо говорити" – позиція найлегша, а найскладніше – говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, визнати, що це конкретно війна Росії проти України, що це геноцид, що вони повинні понести покарання за це, – зазначив він. – І при всій цій позиції знайти можливості для того, щоб зустрічатися. І при зустрічі знайти вихід із цієї ситуації. І при цьому виході не втратити свою територію. Треба ставити собі таку планку щодо цих перемовин – а там буде, як буде. Може так статися, що й не буде зустрічі (з Путіним, – LB.ua)".

Він підкреслив, що потрібно ставити собі таку планку щодо цих перемовин.

"А там буде як буде. Може так статися, що і не буде зустрічі. Може так статися", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив вчора склад делегації для участі у переговорах з Росією щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.