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Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу й побачити наслідки 14 років політики поступок Росії

"Ми не не звинувачуємо Захід. Але ми маємо право говорити про нерішучість".

Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу й побачити наслідки 14 років політики поступок Росії
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський записав звернення за підсумками 39-го дня війни. Він звернувся до світових політиків та керівництва РФ і її мешканців після того, як на звільненій від ворога території виявили десятки сотень закатованих росіянами мирних мешканців.

У ньому, зокрема, український президент запросив колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати сплюндроване російськими військами місто Бучу на Київщині.

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно", – сказав він.

Глава держави наголосив: Україна не звинувачує Захід.

"Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", – зазначив Володимир Зеленський.

За даними генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів. "Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах", - написала вона.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати в Бучу за доказами вчинення росіянами воєнних злочинів.

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