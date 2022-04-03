Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати в Бучу за доказами вчинення росіянами воєнних злочинів

" Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Про це він заявив в ефірі британського радіо Times UK radio, передає пресслужба МЗС.

"Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити їхні місії в Бучу та інші звільнені міста та села Київщини, аби у взаємодії з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян", - сказав Кулеба.

Наразі, за його словами, МЗС уже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

Кулеба зазначив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.

"Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, знаходячись у цих селах і містах, і також відходячи з них", - додав міністр.

Кулеба розповів про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, згвалтуваннями.

"Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ. Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це - справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність", - додав голова МЗС.

Раніше СБУ запустила сервіс для збору доказів воєнних злочинів російської армії.

Нагадаємо, після звільнення передмість Київщини від росіян стало відомо про звірства окупантів. Так, мер Бучі повідомив про те, що в братській могилі похоронили 280 людей. Всі вони - мирні мешканці. Також по звільненому від окупантів місту продовжують знаходити тіла загиблих і закатованих громадян. Деяким із них немає і 16 років. Всіх цих людей розстрілювали росіяни, вбивали пострілами в потилицю. При цьому, на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони мирні мешканці.

Наприкінці лютого прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан самостійно ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії російських військових він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства". Прокурор зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду («МКС», або «Суду»), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

Станом на 25 березня вже 41 країна світу звернулася до МКС на підтримку України. Генпрокурорка украхни Ірина венедіктова призначила своїм радником Говарда Моррісона, який 10 років був суддею суду в Гаазі. Він консультуватиме українську прокуратуру щодо воєнних злочинів РФ.