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В Україні через війну з Росією зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг

Підрахунок збитків проводиться щоденно.

В Україні через війну з Росією зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг
Фото: EPA/UPG

В Україні внаслідок дій російських окупантів зруйновані 23 тисячі кілометрів доріг та 273 штучні споруди.

Про це на брифінгу в Ukraine Media Center заявив перший заступник голови "Укравтодора" Андрій Івко, передає "Укрінформ".

"На 3 квітня у нас зруйновано 23 тис. км доріг по всій Україні й 273 штучних споруди. Це - мости, шляхопроводи, тощо. Загальна сума (збитків - ред.), яку ми вже підрахували, - це 874 млрд грн", - сказав Івко.

Він зауважив, що підрахунок збитків проводиться щоденно. Наразі агентство готується до відновлення інфраструктури, щоб якомога швидше приступити до виконаня робіт після завершення війни.

Найбільші руйнування зафіксовані на сході, півдні й частині півночі України: це дороги і мости, які безпосередньо перебували чи перебувають у зоні бойових дій. Водночас дорожню інфраструктуру руйнують і ракетні обстріли росіян.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.

Про те, як Україна захищає культурну спадщину від російських військ читайте в матеріалі LB.ua "Від архітектури до віртуальних архівів: як Україна захищає культурні цінності".

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