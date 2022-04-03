Міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону росіян

Обидва мери були захоплені орками через відмову йти на співпрацю з окупантами.

З полону російських окупантів звільнені мери міст Сновськ, що на Чернігівщині, і Берислав, що на Херсонщині. Про це повідомив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Одразу дві гарних новини - міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону!" - написав він у фейсбуці.

Олександр Шаповалов, міський голова Берислава, був взятий в полон російськими окупаційними військами 19 березня. Його захопили, коли він разом з волонтерами доправляв гуманітарну допомогу до Нової Каховки.

Олександр Медведьов, мер Сновська, провів у полоні окупантів тиждень. Його захопили 25 березня разом із сімома іншими жителями громади. 28 березня 4 мирних жителів звільнили, але доля мера лишалась невідомою.

"Обидва мери були захоплені орками через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, вчора в Сумській області війська РФ викрали заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексія Шибаєва, який супроводжував гуманітарний вантаж.

Станом на 31 березня в полоні росіян перебували 24 представники української влади.