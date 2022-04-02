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На Сумщині окупанти викрали заступника голови ОТГ

Він супроводжував гуманітарний вантаж.

На Сумщині окупанти викрали заступника голови ОТГ
Фото: Сумська обласна ВЦА

В Сумській області війська РФ викрали заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексія Шибаєва.

Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram.

Шибаєв супроводжував гуманітарний вантаж.

Живицький зазначив, що заступник голови ОТГ перебуває в полоні російських військових з 1 квітня.

"Його схопили на ворожому блокпосту біля села Пересепки. Олексій супроводжував гуманітарний вантаж", - наголосив Живицький.

Нагадаємо, що російські війська викрали також мера Таврійська Херсонської області Миколу Різака. 

Також російські військові викрадають українських дітей та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки.

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