Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі, - Подоляк

Він вважає, що тривалої війни не буде.

Україні потрібне важке озброєння для того, щоб наступати на тимчасово окупованих росіянами територіях півдня та сходу країни.

Про це у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Афганізації" й тривалого, виснажливого для РФ конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі", - написав він.

«Афганізації» й тривалого, виснажливого для🇷🇺 конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Нагадаємо, що США виділять Україні додаткову партію військової допомоги на 300 млн доларів.

31 березня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країни-донори вирішили передати Україні більше летального озброєння для захисту від російського вторгнення.