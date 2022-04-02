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Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі, - Подоляк

Він вважає, що тривалої війни не буде.

Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі, - Подоляк
Фото: Twitter Михайло Подоляк

Україні потрібне важке озброєння для того, щоб наступати на тимчасово окупованих росіянами територіях півдня та сходу країни.

Про це у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Афганізації" й тривалого, виснажливого для РФ конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі", - написав він.

Нагадаємо, що США виділять Україні додаткову партію військової допомоги на 300 млн доларів.

31 березня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країни-донори вирішили передати Україні більше летального озброєння для захисту від російського вторгнення.

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