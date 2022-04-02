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У звільненому від окупантів Тростянці частково відновили електропостачання

У місті відновлюють інфраструктуру, зв'язок та транспортне сполучення.

У звільненому від окупантів Тростянці частково відновили електропостачання
Тростянець
Фото: telegram.org/k/

У місті Тростянець Сумської області, яке 26 березня українські військові звільнили від російських окупантів, частково відновили електропостачання.

 Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Продовжуємо піднімати звільнені громади. Завозимо продукти, ліки, предмети гігієни. Продовжуємо відновлювати інфраструктуру, зв'язок, транспортне сполучення. Частково у Тростянці відновили електропостачання, працюємо далі й за іншими громадами", – написав він у телеграм-каналі.

Живицький також зазначив, що російські війська зараз "вирують" від Білопілля до Конотопа.

"Щоправда, недовго цьому продовжуватися! Окопуються, тому нам ями для них рити не доведеться, полегшують завдання! Прошу мешканців Конотопщини триматися, не виходити на вулицю без нагальної потреби, бути обережними", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, 26 березня українські військові звільнили від російських окупантів Тростянець Сумської області. Зараз у місті працюють рятувальники – розбирають завали після вибухів і шукають людей, які могли під ними опинитися.

На відео проєкту "Український свідок" можна побачити, що після себе залишили російські військові.

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