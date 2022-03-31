Прикордонники разом із бійцями територіальної оборони Сумської області підняли з дна річки російський танк, що раніше затонув разом з екіпажем.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону", – сказано в повідомленні.
Раніше у Міноборони показали наслідки "палкої зустрічі" бійців тероборони Київщини із російськими окупантами.