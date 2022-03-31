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На Сумщині підняли з дна річки російський танк, що раніше затонув разом з екіпажем

З тілами танкістів проведуть передбачені українським та міжнародним законодавством процедури.

На Сумщині підняли з дна річки російський танк, що раніше затонув разом з екіпажем
Фото: Генштаб

Прикордонники разом із бійцями територіальної оборони Сумської області підняли з дна річки російський танк, що раніше затонув разом з екіпажем.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону", – сказано в повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше у Міноборони показали наслідки "палкої зустрічі" бійців тероборони Київщини із російськими окупантами.

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