З тілами танкістів проведуть передбачені українським та міжнародним законодавством процедури.

Прикордонники разом із бійцями територіальної оборони Сумської області підняли з дна річки російський танк, що раніше затонув разом з екіпажем.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону", – сказано в повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше у Міноборони показали наслідки "палкої зустрічі" бійців тероборони Київщини із російськими окупантами.