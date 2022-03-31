За участь в добробаті суд окупованого Криму арештував кримського татарина на 2 місяці

Захист вимагав тримання під домашнім арештом, але клопотання відхилили.

Київський районний суд окупованого Сімферополя обрав запобіжний захід для кримського татарина Рустема Гугурика - 2 місяці утримання під вартою, повідомляє "Кримський процес".

50-річного чоловіка підозрюють у тому, що він перебував у кримському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана.

На судове засідання слухачів не пустили, зіславшись на коронавірусні обмеження.

Сторона обвинувачення вимагала двомісячне тримання під вартою, захист - домашній арешт. Суддя ухвалив рішення підтримати слідчих і відправив Гугурика під арешт до 29 травня.

Рустема Гугурика, а також його дружину та п'ятирічну дитину затримали росіяни 27 лютого - сім'я переїжджала до окупованого РФ Криму із захопленої агресором Новоолексіївки (Херсонщина).

На пункті пропуску окупанти тримали їх 56 годин, давали лише воду. Спершу планували винести Гугурику заборону на в'їзд, але потім ухвалили інше рішення. Чоловіка відвезли до Сімферополя в управління ФСБ.

Нагадаємо, добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана почали формувати 2016 року, його членами переважно були кримські активісти. Батальйон дислокувався на адмінкордоні з Кримом у Херсонській області. Добробат позиціонує себе як кримське, а не кримськотатарське формування. У Росії й окупованому Криму його визнано незаконним збройним формуванням.