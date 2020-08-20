Прокуратура Криму відкрила справу через затримання громадянина України за нібито участь у батальйоні імені Челебіджихана

Правоохоронні органи АР Крим розпочали кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України за нібито участь у добровольчому кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана.

Про це інформує пресслужба прокуратури автономії.

За процесуального керівництва прокуратури автономії ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі розпочаті кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі 19.08.2020 громадянина України за нібито участь у добровольчому кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана (ч. 2 ст. 146 КК України), а також порушення недоторканості житла шляхом проведення незаконного обшуку за його місцем проживання у Кіровському районі Автономної Республіки Крим (ч. 2 ст. 162 КК України) працівниками незаконно створеного органу «УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю»", - йдеться в повідомленні.

Зараз вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених злочинів.

Раніше російське держагентство ТАСС повідомляло про затримання кримчанина Федеральною службою безпеки РФ.

У ФСБ стверджують, що чоловік у 2016 році виїхав на територію України, де "вступив до лав незаконного збройного формування.., у складі якого пройшов навчання поводження з вогнепальною зброєю. У його функціональні обов'язки також входило здійснення охорони розташування батальйону, сприяння Державній прикордонній службі України при спільних патрулюваннях прикордонної зони, перевірка осіб і автотранспортних засобів на пунктах пропуску".

Стосовно чоловіка окупаційна влада відкрила справу за статтею "участь у незаконному збройному формуванні", яка передбачає покарання до 15 років незаконного ув'язнення.

Добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана почали формувати 2016 року, його членами переважно були кримські активісти. Батальйон дислокувався на адмінкордоні з Кримом у Херсонській області. Як раніше писало Радіо Свобода, добробат позиціонує себе як кримське, а не кримськотатарське формування.

У Росії й окупованому Криму його визнано незаконним збройним формуванням.

Нагадаємо, що в лютому цього року окупанти також затримали місцевого мешканця через те, що він був добровольцем батальйону ім. Челебіджихана. Затриманий - Наріман Межмедінов.