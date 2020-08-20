За добу окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі

19 серпня на більшості ділянок відповідальності українських військових у зоні бойових дій на Донбасі обстрілів не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Водночас поблизу Луганського та двічі біля Попасної зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї. В усіх випадках поодинокі постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі.

Загалом за минулу добу українські військовослужбовці зафіксували три випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків Російської Федерації.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 20 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 17 серпня РНБО констатувала перемир'я на Донбасі "в цілому" четвертий тиждень поспіль.