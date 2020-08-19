Устоит ли Лукашенко?
Устоит ли Лукашенко?
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Кривому Розі співробітники інтернату залучали психічно хворих до будівельних робіт

Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

​У Кривому Розі співробітники інтернату залучали психічно хворих до будівельних робіт
Архивне фото
Фото: bigpicture.ru

У Кривому Розі виявлено факт незаконного використання праці психічно хворих пацієнтів працівниками інтернату.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що за результатами перевірки місцевою прокуратурою фактів катування та грубого порушення законодавства про працю співробітниками КЗ "Криворізький психоневрологічний інтернат" внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч.1 ст.127 та ч.1 ст.172 КК України).

"За даними слідства, працівники інтернату не забезпечили належних умов перебування підопічних і, використовуючи їх психічний стан, розумову відсталість та повну залежність від персоналу, змушували виконувати будівельні роботи в інтернаті з використанням бетонозмішувача. При цьому співробітники закладу достовірно знали, що через психічні захворювання потерпілі взагалі не можуть працювати, чим заподіяли їм моральних страждань", - наголосили в прокуратурі.

Наразі встановлюються причетні до злочину особи.

Нагадаємо, у грудні минулого року працівники одного з департаментів Омбудсмана разом з громадськими моніторами під час візиту в Стародобровільський психоневрологічний інтернат зафіксували факти жорстокого поводження, знущання, а також приниження честі і гідності його пацієнтів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також