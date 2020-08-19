​У Кривому Розі співробітники інтернату залучали психічно хворих до будівельних робіт

У Кривому Розі виявлено факт незаконного використання праці психічно хворих пацієнтів працівниками інтернату.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що за результатами перевірки місцевою прокуратурою фактів катування та грубого порушення законодавства про працю співробітниками КЗ "Криворізький психоневрологічний інтернат" внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч.1 ст.127 та ч.1 ст.172 КК України).

"За даними слідства, працівники інтернату не забезпечили належних умов перебування підопічних і, використовуючи їх психічний стан, розумову відсталість та повну залежність від персоналу, змушували виконувати будівельні роботи в інтернаті з використанням бетонозмішувача. При цьому співробітники закладу достовірно знали, що через психічні захворювання потерпілі взагалі не можуть працювати, чим заподіяли їм моральних страждань", - наголосили в прокуратурі.

Наразі встановлюються причетні до злочину особи.

Нагадаємо, у грудні минулого року працівники одного з департаментів Омбудсмана разом з громадськими моніторами під час візиту в Стародобровільський психоневрологічний інтернат зафіксували факти жорстокого поводження, знущання, а також приниження честі і гідності його пацієнтів.