Чорноморська митниця за підтримки Херсонської ОДА ініціювала заборону в'їжджати у порт перевантаженим фурам

Чорноморська митниця за підтримки губернатора Херсонської області домовилася з власниками портів в регіоні про обмеження перевантаженим фурам в'їжджати на територію портів. Проєкт постанови про обмеження в'їзду перевантаженим фурам у всіх областях, де є порти - зараз знаходиться на розгляді в Кабінеті міністрів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконуючий обов'язки начальника Чорноморської митниці Олександр Щуцький.

За його словами, це пілотний проєкт, ініційований Чорноморської митницею і запущений поки що тільки в Херсонській області. Реалізувати його вдалося завдяки домовленості між губернатором області - Юрієм Гусєвим, і інвесторами портів - Шато Хаджишвілі, Володимиром Тиховим і Віктором Соха.

Загалом, зазначає Щуцький, за два тижні експерименту, з усього потоку машин перевантаження зараз фіксують не більше, ніж у двох-трьох вантажівок.

"Обговорюючи з губернатором Херсонської області (Юрієм Гусєвим, - ред.) цю ситуацію, я запропонував здійснювати ваговий контроль при в'їздах в порти. Адже куди в сезон збору врожаю їдуть фури? - Саме в порт. В кожному порту вже обладнані вагові комплекси, їх не потрібно закуповувати додатково", - заявив Щуцький.

Він також додає, що власники портів у праві не пускати машини, якщо ті порушують адміністративні або якісь інші норми, встановлені керівництвом порту. Тому на сьогоднішній день ця ініціатива можлива тільки в кооперації з портами.

"Щоб масштабувати проєкт і розширити функції контролю митників, потрібно прийняти відповідне розпорядження на рівні уряду. Разом з губернатором області підготовлено та направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України відповідний проєкт постанови", - повідомляє керівник Чорноморської митниці.

Щуцький переконаний - якщо не вирішувати питання з недобросовісними перевізниками комплексно - ми зіткнемося з тим, що вже наступної весни разом зі снігом зійде і новий асфальт.

"Тому завдання президента вирішити ситуацію з перевантаженням на дорогах - правильне і своєчасне. Тепер важливо, щоб Кабінет міністрів України ухвалив найбільш оптимальне і ефективне рішення", - резюмує в.о начальника Чорноморської митниці.

Нагадаємо, ще в червні президент Володимир Зеленський оголосив "війну" перевізникам, доручивши правоохоронцям почати кампанію боротьби з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на дорогах.

Згідно зі статистикою, останні кілька років майже кожна друга фура, яка їздить українськими автошляхами, перевантажена.

Незважаючи на всі вжиті заходи, силовики відзначають високий рівень корупції в Укртрансбезпеці, а на митниці, куди багато фур і слідують, фіксують, що близько 90% машин продовжують приїжджати перевантаженими.

Раніше на Чорноморській митниці розповіли про нові схеми контрабандистів. За словами Щуцького, багато контрабандистів почали більш майстерно ухилятися від митних платежів, вказуючи у документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити.

Як відомо, Чорноморська митниця була зареєстрована Міністерством юстиції України від 16 листопада 2019 року. В цей же день Олександра Щуцького було призначено виконуючим обов'язки Чорноморської митниці.