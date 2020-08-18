Зразки ДНК будуть спрямовані на експертизу до Києва.

Під час досудового розслідування за фактом загибелі громадян унаслідок збройного конфлікту на Донбасі поліція виявила поховання з невпізнаними тілами. З метою ідентифікації загиблих зразки ДНК будуть спрямовані на експертизу до Києва, інформує пресслужба поліції Донеччини.

Місце поховання знаходилось на території кладовища у м. Слов’янську. Ексгумацію організовано слідчим відділом Слов’янського відділу поліції за участю слідчих-криміналістів та оперативників карного розшуку Головного управління Нацполіції в Донецькій області із залученням групи транспортування та пошуку загиблих військовослужбовців "Евакуація 200" Збройних Сил України.

На розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Процедура тривала два дні та відбувалася за міжнародними стандартами. Правоохоронці використовували сучасні методи вилучення і транспортування тіл, щоб забезпечити збереження біозразків та речових доказів.

"Більшість інформації щодо ексгумації становить таємницю слідства. Попередньо відомо, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська в 2014 році", - йдеться у повідомленні.

У загиблих взято біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз із можливістю у подальшому встановити їх особи. Відповідні зразки будуть спрямовані до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Захід проведено у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом загибелі громадян під час збройного конфлікту (п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

"Це вже не перша ексгумація, яка допомогла встановити долю безвісно зниклих та забезпечити ефективне розслідування обставин їхньої загибелі. Так, поліцейські встановили бойовиків, які розстріляли у Слов’янську чотирьох мирних жителів", - повідомили в поліції.

Бойові дії навколо міста Слов'янськ Донецької області, точилися у квітні-липні 2014 року.

Перехід до бойових дій став ескалацією проросійських виступів в Україні - 12 квітня 2014 року контроль над містом був встановлений російськими загонами вторгнення, до яких приєдналися бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки та деякі представники дрібного місцевого криміналу. Комендантом міста був призначений "народний мер" В'ячеслав Пономарьов.

Для відновлення контролю над північною частиною Донецької області та містом Слов'янськом зокрема 13 квітня українська влада розпочала антитерористичну операцію.

Українські сили змогли встановити контроль над горою Карачун, що має стратегічну важливість через її панівну висоту над містом Слов'янськ, та розташовану на ній телевежу.

15 квітня сили АТО здійснили перший штурм Слов'янська. Проте бойовики змогли протриматися у Слов'янську до 5 липня. Після цього вони відступили в Донецьк, залишивши всю північну частину Донецької області.