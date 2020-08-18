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Під Харковом ВАЗ на переході збив військову медсестру з немовлям

24-річна жінка в реанімації.

Під Харковом ВАЗ на переході збив військову медсестру з немовлям
Фото: auto.bigmir.net

Поліція Харківської області з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої постраждала 24-річна з немовлям.

Аварія сталася 17 серпня близько 15:15 у селищі Пісочин, у провулку Шевченківському, інформує пресслужба обласної поліції.

Відповідно до повідомлення, 59-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв наїзд на жінку із візком, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

Інформація зареєстрована в Люботинському відділенні поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За словами начальника регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталія Саранцева, у ДТП постраждала військова медсестра.

"Постраждала є військовослужбовцем за контрактом Збройних сил України, вона медична сестра військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Зараз перебуває у декретній відпустці. Під час ДТП медсестра отримала численні травми: перелом, забої, садна", - розповів Саранцев агентству Укрінформ.

Наразі, за його даними, жінка перебуває у реанімаційному відділенні госпіталю, але загрози її життю немає. Дитина в ДТП не постраждала і зараз перебуває з батьком.

Нагадаємо, у червні Mercedes збив поліцейську на пішохідному переході в Києві і втік.

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