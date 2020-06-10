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В Киеве Mercedes сбил полицейскую на пешеходном переходе и скрылся

33-летняя женщина госпитализирована, злоумышленник задержан.

В Киеве Mercedes сбил полицейскую на пешеходном переходе и скрылся
Фото: Львівська область онлайн

Днем 10 июня в Киеве водитель на автомобиле Mercedes сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места происшествия.

Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в больничное учреждение, информирует отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Сегодня около 17 часов в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на пешеходном переходе на ул. Малиновского водитель автомобиля марки Mercedes сбил женщину и с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Потерпевшей оказалась 33-летняя следователь Оболонского управления полиции. Ее госпитализировали.

Для розыска злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. Патрульные задержали его и доставили в Оболонское управление полиции.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого ДТП. По результатам проверки будет дана правовая квалификация этому событию", - отмечают в полиции.

Накануне полицейский задержан после ДТП с четырьмя погибшими в Житомирской области.

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