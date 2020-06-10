Отслеживаем посылки «Укрпочты»: покупаем и не переживаем

Мы живем в век таких технологий, которыми грех не пользоваться. Причем это касается всех сфер жизни – достаточно проявить минимальное желание, разобраться в доступных возможностях, чтобы сделать всю свою последующую жизнь чуточку удобнее.

Тысячи украинцев ежедневно пользуются услугами государственной почты: для проведения платежей и денежных переводов, для отправки писем и телеграмм, а еще – для отправки и получения посылок.

Традиционный формат взаимодействия между отправителем и получателем в этом случае подразумевает участие почтальона, который приносит уведомление, что отправление дошло до отделения, и его пора идти забирать. Все относительно просто, а схема отработана годами. Но зачем тогда дает Укрпочта отследить свои отправления?

Зачем тогда следить за посылками?

Начнем с того, что у почты довольно размытые временные рамки доставки посылок. Даже в пределах одного города или области посылка может идти и пару дней, и пару недель. Что уж говорить о международных пересылках.

Поэтому в большинстве случаев остается сидеть и беспокойно ждать, предполагая, где находится посылка – отправленная вами кому-то, либо ту, которую вы ждете из магазина, от китайского Aliexpress или из Киевского филиала какого бренда.

Либо вы можете следить за перемещением посылки – это бесплатно, доступно и просто. Для этого достаточно зайти на тематический сервис и потратить ровно минуту времени. Один из таких сервисов, который позволяет следить за посылками по всему миру, является Zeroparcels.

Что такое трекинг, и как он работает?

Не забудьте на почте (либо у отправителя) взять трек-номер своей посылки. Неважно, идет она из соседнего города или из другой страны за тысячи километров. Обратите внимание, что у разных транспортных служб может быть свой особый трекинг в своем формате.

Теперь вы сможете в любое время зайти на упомянутый ресурс, ввести номер посылки и посмотреть, где она находится. В том числе, если на отправлена Укрпочтой.

Вы сможете планировать время ее прибытия более точно, узнаете, когда она приедет в отделение, не дожидаясь бумажного извещения от почтальона. Кроме душевного спокойствия у вас появится рычаг давления на продавца и подтверждения отправки товара. Если возникнут форс-мажоры или конфликты, как со стороны отправителя, так и транспортной службы – трек-номер станет одним из доказательств.