Рада вопреки позиции НБУ планирует разрешить банковские услуги в "Укрпочте"

Верховная Рада вопреки позиции Нацбанка планирует разрешить "Укрпочте" предоставлять банковские услуги.

Соответствующий законопроект №2788-д во вторник поддержали в первом чтении 232 народных депутата.

Он предусматривает, что национальный оператор почтовой связи получит право предоставлять услуги по открытию и обслуживанию почтовых счетов и отдельные финансовые услуги в порядке, установленном НБУ. Вклады на почтовых счетах будут гарантироваться так же, как и на банковских счетах.

Почтовые счета смогут использоваться для зачисления пенсий, заработной платы, соцпособий от государства, дохода от торговли. Также "Укрпочта" сможет проводить расчетные банковские операции, обменивать валюту, выпускать платежные карты.

Национальный банк неоднократно выступал против создания почтового банка.

"Нелогично. Неконкурентно. Рискованно. Это если в три слова сжать нашу позицию об идее разрешить "Укрпочте" предоставлять банковские услуги. Такая инициатива предусмотрена законопроектами №2788-д и №2788, которые уже сегодня может рассмотреть Верховная Рада. Национальный банк выступает против принятия этих проектов закона и против создания государственного "почтового" банка", - говорится в сообщении НБУ во вторник.

Нацбанк подчеркнул, что это лишь повысить роль государства в банковском сектора, доля которого и так составляет 55%.

Регулятор заявил, что "Укрпочта" получит все преимущества и возможности ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности. Ей не нужно получать банковскую лицензию, не нужно выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения. НБУ сможет устанавливать для "Укрпочты" только порядок открытия и ведения счетов, то есть не будет регулировать банковскую деятельность "Укрпочты".

НБУ также считает, что "Укрпочта" не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в ответ заявил, что аргументы Национального банка не выдерживают критики. По его словам, "Укрпочта" не будет конкурентом государственным банкам и не получит неконкурентные условия.

"Мы будем выполнять все требования НБУ и даже будем членом Фонда гарантирования вкладов, в отличие от Ощадбанка (но тут НБУ не видит проблем). Конкурировать тоже не будем - наша сеть в селе, откуда все эти уважаемые банки ушли. А если НБУ не хочет конкуренции между госбанками - объедините их в один и получите более 8 миллиардов гривен в год только экономии по затратам, не считая рефинансирования (но тут НБУ снова смотрит в другую сторону)", - отметил Смелянский в фейсбуке.

Он добавил, что "Укрпочта" полностью подпадает под регулирование НБУ по финмониторингу вне зависимости от права предоставлять банковские услуги.