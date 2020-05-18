Руководство скоростного филиала "Укрзализныци" отстранили от должностей

Врио главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик отстранил от должностей руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК).

Об этом говорится на сайте компании.

Решение Юрика связано с аукционом по организации питания в скоростных поездах, на котором победила малоизвестная компания "Гринед".

"К сожалению, добропорядочность - не всегда главные добродетели отдельных «работников» компании. Укрзализныця быстро перезапустит отбор поставщика питания для скоростных поездов. Относительно предыдущих отборов проводится служебная проверка департаментом безопасности. Но уже понятно, что они были организованы неправильно. При проведении аукциона мы учтем те недостатки, которые на сегодняшний день стали очевидными. Ведь кроме дохода для Укрзализныци нам важно обеспечить надлежащий уровень сервиса пассажирам", - написал он.

Имен менеджеров, которые отстранили от должностей, Юрик не указал.

Аукцион по организации питания в скоростных поездах состоялся 14 мая.

Интерес к отбору проявили девять компаний, среди которых известные международные и отечественные операторы, в том числе "Сокар-Петролеум" и "Вог Кафе". К участию в аукционе были приглашены семь компания, приняли участие шесть.

Компания "Гринед", победившая в аукционе УЗ, предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЖСК всего на 25 тыс. гривен больше, чем у ближайшего конкурента - ООО "Вог Кафе", которое предоставляло услуги питания пассажирам УЖСК с 2016 года.