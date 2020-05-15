Европарламент одобрил ​предоставление Украине 1,2 млрд евро помощи

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить в рамках политики соседства и расширения экстренную макрофинансовую помощь 10 странам для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Общий объем кредитного пакета составит 3 млрд евро. Самый большой кредит предусмотрен для Украины - 1,2 млрд евро. На втором месте Тунис - 600 млн евро.

Кроме того, помощь от ЕС получат страны, входящие в программу ЕС "Восточное партнерство", в частности, Грузия (150 млн евро) и Молдова (100 млн евро), а также страны Западных Балкан, за исключением Сербии.

О макрофинансовой помощи из-за распространения коронавируса просила Брюссель и Беларусь, но решения об этом пока нет.

Макрофинансовая помощь - это кредиты на благоприятных условиях, выделяемые ЕС соседним странам для поддержки их платежного баланса. Максимальный срок погашения займов - 15 лет. В ЕС необходимость предоставления такой помощи объясняют тем, что из-за пандемии международная торговля сократилась, а капитал начал избегать развивающихся рынков. Это создало резкую нагрузку на платежный баланс многих стран.

Так как предоставление макрофинансовой помощи является антикризисной мерой, то эта программа будет действовать один год, а не 2,5 года, как обычно. Первый транш ЕС будет готов выплатить сразу после подписания меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и правительствами государств-получателей. Второй транш выделят, как только будут выполнены условия, закрепленные в меморандуме.

Напомним, ранее Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом.