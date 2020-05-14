Закон о правках в Налоговый кодекс №1210 вступит в силу в ближайшее время, - замглавы ОП

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№1210) вступит в силу в ближайшее время.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Принятый парламентом законопроект позволит продолжить реформирование Государственной налоговой службы путем преобразования ее в единое юридическое лицо и повышения прозрачности ее деятельности. Кроме того, законопроект содержит ряд важных норм, направленных на совершенствование системы администрирования налогов, предусматривает имплементацию положений плана BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы, расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации и др.", - отметила она в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Ковалив указала, что вызовы для бизнеса, связанные с пандемией COVID-19, требуют ответа и от фискальных органов.

"В кратчайшие сроки планируется внесение в парламент законодательных инициатив, направленных на упрощение администрирования налогов, урегулирование сроков внедрения новых фискальных инструментов, исходя из экономической ситуации, связанной с карантинными ограничениями в Украине и мире, усиление прозрачности и подотчетности деятельности налоговой службы и уменьшения размеров штрафов", - подчеркнула она.

Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект №1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве».

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 «налоговым террором».

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т.ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.