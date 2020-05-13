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Кабмин отменил запрет на экспорт спирта

Экспорт восстановят 15 мая.

Кабмин отменил запрет на экспорт спирта
Фото: Укрспирт

Кабинет министров 13 мая отменил запрет на экспорт этилового спирта с территории Украины.

Соответствующее решение принято на заседании 13 мая. Экспорт спирта восстановят 15 мая, информирует пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Такое решение принято на основе того, что предприятия спиртовой отрасли способны обеспечить производство спирта в необходимых для Украины объемах. Также принятые изменения дают возможность ГП "Укрспирт" производить дезинфекционные средства из спирта этилового по упрощенной процедуре, временно установленной Налоговым кодексом Украины на период действия карантина", - говорится в сообщении.

По данным Госстата, за два месяца 2020 года экспорт этилового спирта составит 1,1 млн л, что фактически в полном объеме является экспортом ГП "Укрспирт".

Ограничения на экспорт спирта ввели 23 марта с целью предотвращения распространения COVID-19 в Украине.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

В конце января в Министерстве экономики сообщали, что из 35 заводов концерна "Укрспирт" 20 предприятий не могут производить спирт.

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