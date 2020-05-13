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Шмыгаль отчитался о расходах из Фонда борьбы с коронавирусом

Только на пенсионную реформу ушло 20 млрд гривен. 

Шмыгаль отчитался о расходах из Фонда борьбы с коронавирусом
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о расходах из 65 млрд гривен, выделенных для Фонда борьбы с коронавирусом.

На пенсионную реформу ушло 20 млрд гривен, сообщил Шмыгаль во время часа вопросов к Кабмину в парламенте.

"6 млрд гривен получили фонды, которые будут помогать безработным, в том числе тем, кто потерял работу за последние месяцы. Это 196 000 людей, которые официально зарегистрировались на бирже", - пояснил он.

Еще 1,6 млрд гривен выделены на помощь семьям ФОП с детьми. На 2 млрд гривен профинансировали различные медицинские закупки для больниц, а для Минздрава выделили 3,1 млрд на дополнительные закупки для больниц и зарплат медиков.

Шмыгаль добавил, что Кабмин еще в апреле перечислил необходимые средства для выплат тройных зарплат медикам, задействованным в борьбе с COVID-19.

"На сегодня доплаты осуществлены за март, сейчас идут доплаты за апрель", - уточнил он.

Шмыгаль также сообщил, что на программу помощи бизнес выделили 5 млрд гривен, в частности, для выплат зарплат работникам предприятий, у которых сократили рабочее время. 

Напомним, что в апреле в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства должны быть направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.

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