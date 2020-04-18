Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь
УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Космос: война началась
Космос: война началась
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"
Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Зеленский подписал новую редакцию госбюджета

Большинство расходов будут сокращены, а дефицит увеличится до 298 млрд гривен.

Зеленский подписал новую редакцию госбюджета
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет, согласно которому его дефицит увеличивается на 200 млрд гривен.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Закон был принят на внеочередном заседании 13 апреля.

Он предусматривает сокращение доходов бюджета Украины с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен и увеличение расходов с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен. Предельный дефицит государственного бюджета будет увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен. 

В бюджете создан Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Заложены 15,8 млрд гривен на доплаты к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии.

Также выделили 10,6 млрд гривен на разовую выплату тысячи гривен пенсионерам и другим уязвимым слоям населения.

Большинство других расходов с некоторыми исключениями (например, строительство дорог или финансирование МВД) сокращаются.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также