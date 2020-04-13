Рада приняла поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен

Верховная Рада приняла поправки в государственный бюджет, которые увеличивают его дефицит до 7,5%.

За соответствующий проект закона №3279-д на внеочередном заседании в понедельник в первом чтении проголосовали 252 депутата, во втором - 249 депутатов.

Доходы бюджета Украины сократятся с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен, а расходы увеличатся с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен. Предельный дефицит государственного бюджета будет увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.

Покрывать возросший дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга по состоянию на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн гривен до 2,387 трлн гривен.

Законопроект предусматривает создание в составе государственного бюджета Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Из него будут финансировать на противоэпидемические меры, в том числе госзакупку товаров, работ и услуг; доплаты медикам и другим работникам, задействованным в борьбе с эпидемией; денежную помощь пенсионерам; одноразовую помощь семьям медработников, которые умерли от коронавируса; предоставления трансферта Пенисонному фонду и пр.

С апреля и до конца карантина устанавливается лимит по зарплате в 10 минималок для сотрудников, должностных и служебных лиц бюджетных учреждений.

Расходы урезают по большинству бюджетных программ.

Существенными исключениями станут:

Министерство финансов - 64,7 млрд гривен на Фонд борьбы с COVID-19, 3 млрд на резервный фонд и 3,3 млрд на обслуживание госдолга;

Министерство соцполитики - на 29,7 млрд гривен увеличивается субвенция Пенсионному фонду, в то время как на 8,2 млрд урезают программу субсудий и 1,3 млрд - выплаты отдельных видов помощи;

Министерство здравоохранения - на 15,8 млрд гривен на реализацию программы гарантий медобслуживания населения, еще около 920 млн гривен выделяется на новую программу Минздрава по развитию системы экстренной медицинской помощи.

Не сократили, а увеличили на 195 млн гривен финансирование Министерства внутренних дел. Деньги пойдут на выполнение задач и функций Госпогранслужбы.

Около миллиарда гривен добавили судебной системе на осуществления правосудия, 1,6 млрд гривен - на реструктуризацию угольной отрасли.