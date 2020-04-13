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Самовыдвиженка Юлия Светличная принесла присягу народного депутата

Она была избрана на довыборах по 179-му округу. 

Самовыдвиженка Юлия Светличная принесла присягу народного депутата
Юлия Светличная
Фото: сайт ХОДА

Избранная по 179 округу в Харьковской области на довыборах в Раду самовыдвиженка Юлия Светличная принесла присягу народного депутата на внеочередном пленарном заседании 13 апреля.

"Присягаю на верность Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Родины и благополучии украинского народа. Клянусь придерживаться Конституции Украины и законов Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - заявила Светличная.

Светличная во время присяги
Фото: Скриншот
Светличная во время присяги

Напомним, что уроженка Харькова Юлия Светличная закончила Харьковский госуниверситет питания и торговли (международная экономика) и Нацакадемию госуправления при Президенте Украины (государственное управление). В 2012 году закончила там аспирантуру и получила степень кандидата наук.

Работала на разных должностях в Харьковской ОГА с 2006 года. C 2010 по 2014 год находилась в оппозиции к режиму Виктора Януковича. Вернулась в Харьковскую обладминистрацию сразу после смены власти – в апреле 2014-го.

В 2014 была директором Департамента по повышению конкурентоспособности региона Харьковской областной государственной администрации. С ноября 2014 года - заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации. 25 октября 2015 года избрана депутатом Харьковского областного совета VII созыва.

С ноября 2015 года руководила фракцией «БПП «Солидарность» в Харьковском областном совете. В апреле 2016 года стала первым заместителем председателя администрации.

29 августа 2016 года была назначена временно исполняющей обязанности главы Харьковской ОГА, вместо Игоря Райнина, который ушел на повышение и был назначен председателем Администрации президента.

15 октября 2016 года Петр Порошенко назначил Юлию Светличную председателем Харьковской областной государственной администрации.

В 2019 году после победы Владимира Зеленского на выборах Президента Украины Юлия Светличная стала временно исполняющим главой Харьковской ОГА.

9 октября 2019 года президент Зеленский уволил Юлию Светличную с поста главы Харьковской областной государственной администрации.

В марте 2020 партия "Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Верховную Раду по округу №179 Викторию Алексейчук из-за низкого рейтинга. По результатам опросов, она набирала около 12% голосов. В то же время за бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы были проголосовать 62,3% респондентов.

24 марта бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная официально победила на довыборах в Верховную Раду по округу №179. Светличная получит мандат, который раньше занимал ее преемник Алексей Кучер. Он был назначен харьковским губернатором в ноябре 2019 года. 

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