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Зеленский приехал в полевой военный госпиталь для инфекционных больных в Донецкой области

В зоне ООС провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в субботу приехал в зону проведения операции Объединенных сил и посетил палаточный городок для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя в Донецкой области. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Из-за эпидемии коронавируса нашим военным надо думать о собственной безопасности вдвое больше. Рад, что пока здесь нет таких больных. Пусть бы эта беда обошла наших военных. Но мы должны быть готовы", - сказал Зеленский.

Во время визита он передал врачам госпиталя средства защиты. 

Президент также посетил мобильную ПЦР-лабораторию на базе госпиталя, в которой будут тестировать военных на наличие коронавирусной инфекции.

Главе государства доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.

Фото: https://www.president.gov.ua

Зеленский поблагодарил военных врачей за работу, четырем военным вручил ценные подарки за заслуги и образцовое выполнение поставленных задач.

В Офисе президента отметили, что 66-й военный госпиталь функционирует с 2015 года. Его развернули на базе бывшей железнодорожной больницы. Госпиталь рассчитан на принятие 100 пациентов одновременно. Сейчас здесь дополнительно развернули инфекционное отделение на 50 мест в случае выявления пациентов с COVID-19.

Напомним, по состоянию на 11 апреля в Вооруженных силах Украины выявлено 10 случаев коронавируса. Один военный скончался.

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