​"Комендантские выходные" не запрещают людям выходить из дома, - полиция

Национальная полиция заявила, что решения местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС о запрете выходить из дому с 13:00 субботы до 6:00 понедельника являются только рекомендациями.

"Комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", - говорится в разъяснениях полиции, обнародованных утром в субботу.

В то же время в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Полиция подчеркнула, что Кабинет министров принял ряд карантинных мероприятий и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Полицейские и нацгвардейцы в первую очередь проводят разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения.

Напомним, что решение об ограничении передвижения граждан в эти выходные приняли в целом ряде регионов, в том числе в Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Львовской областях.