Александр Качура: «На Киев мы можем выдвинуть Ткаченко, Тищенко, Качуру, Корниенко, еще кого-то»
Александр Качура: «На Киев мы можем выдвинуть Ткаченко, Тищенко, Качуру, Корниенко, еще кого-то»
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полиция нашла мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"
Полиция нашла мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
​ГБР пришло с обыском к Татьяне Чорновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году
​ГБР пришло с обыском к Татьяне Чорновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году
ГлавнаяПолитика

​"Комендантские выходные" не запрещают людям выходить из дома, - полиция

"Комендантский час возможен только при условии ЧП".

​"Комендантские выходные" не запрещают людям выходить из дома, - полиция
Фото: EPA/UPG

Национальная полиция заявила, что решения местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС о запрете выходить из дому с 13:00 субботы до 6:00 понедельника являются только рекомендациями.

"Комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", - говорится в разъяснениях полиции, обнародованных утром в субботу.

В то же время в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Полиция подчеркнула, что Кабинет министров принял ряд карантинных мероприятий и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Полицейские и нацгвардейцы в первую очередь проводят разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения.

Напомним, что решение об ограничении передвижения граждан в эти выходные приняли в целом ряде регионов, в том числе в Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Львовской областях.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также