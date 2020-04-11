Итальянская мафия начала раздавать еду малообеспеченным семьям, у которых из-за карантина закончились деньги.

Об этом пишет The Guardian.

Мафия доставляет товары первой необходимости в районы, которые сильно пострадали от COVID-19: Кампания, Калабрия, Сицилия и Апулия.

"Больше месяца магазины, кафе, рестораны и пабы закрыты. Миллионы людей работают в "серой экономике". Это означает, что они не получали никакого дохода более чем месяц, и не знают, когда могут вернуться на работу", - рассказал главный прокурор провинции Катандзаро Никола Граттер.

По его мнению, если правительство страны не вмешается, то в скором будущем мафия навяжет свой контроль над жизнью людей.

Ранее сообщалось, что власти Италии приняли решение продлить ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса в стране до 3 мая.