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​​Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса

За счет этих средств на время карантина повысят размер субсидии.

​​Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса
Фото: ppblog.ru

Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере $150 млн, в частности, $50 млн  - для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 для улучшения уровня социальной защиты.

Об этом договорились представители правительства и Всемирного банка, сообщается на сайте Кабмина.

Отмечается, что уже в мае Украина получит $50 млн для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

Также за счет этих средств на время карантина повысят размер субсидий и будут сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто потерял работу из-за карантина.

Средства будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк выделит Украине $135 млн на медицину.

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