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​Всемирный банк выделит Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль

Средства пойдут на покупку оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и медицинскую реформу в регионах.

​Всемирный банк выделит Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль
Деннис Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на покупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и медицинскую реформу в регионах.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня провел встречу с и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером. Говорили, в частности, о совместном проект Всемирного банка и Минздрава "Улучшение здравоохранения на службе у людей"", - написал Шмыгаль.

По его словам, несмотря на распространение COVID-19, международные партнеры готовы выделить Украине дополнительные деньги на совершенствование медицинских услуг на местах.

"Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее Евросоюз выделил Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом.

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