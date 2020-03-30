ЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом

Европейский Союз выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и Covid-19.

Об этом сообщается на сайте Представительства ЕС в Украине

"Украина, которая продолжает страдать от российской агрессии и незаконной аннексии Крыма и Севастополя, также подверглась негативному влиянию пандемии во всех сферах жизнедеятельности. Евросоюз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений", - отмечается в сообщении.

В заявлении говорится, что ЕС продолжит поддерживать украину в этом кризисе, чтобы облегчить его влияние на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, а также ЕС готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона восточного соседства.

Первый пакет поддержки для Украины составляет около 80 млн евро.

"Мы помогаем Украине в эти чрезвычайно тяжелые времена. Благодаря этому пакету поддержки мы стремимся спасти жизни и укрепить устойчивость общества. Мы поддерживаем реагирование Украины на резкий рост потребностей в области здравоохранения и социальной помощи, а также необходимость защиты бизнеса и рабочих мест. Мы знаем, что нам нужно быстро и эффективно действовать для усиления государственных и общественных действий", - заявил, представляя эти меры, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Отмечается также, что общее финансирование ЕС для стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина) составляет 140 млн евро, значительная часть которых предназначена Украине.

Напомним, ранее ЕС приостановил действие Пакта стабильности и роста. Это базовый документ еврозоны, который обязывает европейские страны сводить госбюджеты с положительным или нулевым сальдо.